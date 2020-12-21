В России проверят рост цен на жилье
Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою и Минпромторгу проверить информацию о резком росте цен на арматуру, которая используется в жилищном строительстве. Но он не увидел угрозы для нацпроекта «Жилье и городская среда»
Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин поручил Минстрою и Минпромторгу проанализировать текущие цены на арматуру, которая применяется в жилищном строительстве.
Ранее исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Денис Новиков обратился к вице-премьеру с жалобой на резкий рост цен на такую арматуру, сообщает РБК.
В пресс-службе Минстроя заявили, что мониторят ситуацию на рынке, по данным аппарата Хуснуллина, эта ситуация не является угрозой реализации национального проекта «Жилье и городская среда», предполагающего рост ежегодно вводимого в эксплуатацию жилья.
Издание отмечает, что с середины ноября цены на арматуру подскочили на 50%, как следствие - происходит увеличение стоимости жилья.
Почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев в эфире НСН выразил мнение, что рост стоимости жилья в 2021 году не будет значительным, так как доходы россиян существенно снизились.
«Цены на вторичном рынке выросли от 10 до 15% за 2020 год, а на первичном рынке на 20-25%. Но с моей точки зрения, в следующем году рост цен, наверное, маловероятен. Это связано с тем, что у нас отсутствует реальный рост доходов населения. Единственным стимулятором роста цен может являться снижение ставок по ипотеке, но это у нас происходит не из-за рыночных обоснований, а как следствие политических решений. Сложно ожидать, что будет происходить с ценами. Льготная ипотека не очень на них влияет. Влияет ситуация, связанная с состоянием рынка строительства. В тех регионах, где объемы строительства упали более чем в два раза, там и возник рост цен. Это сибирские регионы - Омск, Томск», - сообщил эксперт.
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