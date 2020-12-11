Риэлторы объяснили, подорожает ли в России жильё

Минстрой определил среднюю рыночную цену квадратного метра жилья в 2021 году. По расчетам ведомства, она составит 49,17 тыс. рублей. Больше всего жилье подорожает в Москве и регионах Дальнего Востока, пишут СМИ. Снизятся цены только одном субъекте России - в Бурятии.

Почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев в эфире НСН выразил мнение, что рост стоимости жилья в 2021 году не будет значительным, так как доходы россиян существенно снизились.

«Норматив имеет мало отношения к реальной рыночной стоимости. Это некая базовая величина, которая используется скорее для определения ставок субсидирования. Реальную ситуацию на рынке мы знаем. Цены на вторичном рынке выросли от 10 до 15% за 2020 год, а на первичном рынке на 20-25%. Но с моей точки зрения, в следующем году рост цен, наверное, маловероятен. Это связано с тем, что у нас отсутствует реальный рост доходов населения. Единственным стимулятором роста цен может являться снижение ставок по ипотеке, но это у нас происходит не из-за рыночных обоснований, а как следствие политических решений. Сложно ожидать, что будет происходить с ценами. Льготная ипотека не очень на них влияет. Влияет ситуация, связанная с состоянием рынка строительства. В тех регионах, где объемы строительства упали более чем в два раза, там и возник рост цен. Это сибирские регионы - Омск, Томск», - сообщил эксперт.