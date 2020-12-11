Риэлторы объяснили, подорожает ли в России жильё
Почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев в эфире НСН объяснил, что подорожание жилья провоцирует не сколько льготная ипотека, сколько сокращение объемов строительства.
Минстрой определил среднюю рыночную цену квадратного метра жилья в 2021 году. По расчетам ведомства, она составит 49,17 тыс. рублей. Больше всего жилье подорожает в Москве и регионах Дальнего Востока, пишут СМИ. Снизятся цены только одном субъекте России - в Бурятии.
Почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев в эфире НСН выразил мнение, что рост стоимости жилья в 2021 году не будет значительным, так как доходы россиян существенно снизились.
«Норматив имеет мало отношения к реальной рыночной стоимости. Это некая базовая величина, которая используется скорее для определения ставок субсидирования. Реальную ситуацию на рынке мы знаем. Цены на вторичном рынке выросли от 10 до 15% за 2020 год, а на первичном рынке на 20-25%. Но с моей точки зрения, в следующем году рост цен, наверное, маловероятен. Это связано с тем, что у нас отсутствует реальный рост доходов населения. Единственным стимулятором роста цен может являться снижение ставок по ипотеке, но это у нас происходит не из-за рыночных обоснований, а как следствие политических решений. Сложно ожидать, что будет происходить с ценами. Льготная ипотека не очень на них влияет. Влияет ситуация, связанная с состоянием рынка строительства. В тех регионах, где объемы строительства упали более чем в два раза, там и возник рост цен. Это сибирские регионы - Омск, Томск», - сообщил эксперт.
Собеседник НСН дал совет, касающийся выбора качественного жилья. Он объяснил, что следует внимательно изучить рынок и проанализировать историю застройщиков.
«Ситуация (с пандемией и весенним локдауном. - прим. НСН) скорее повлияла не на качество строительства, а на задержку сроков сдачи объектов, как жилых, так и нежилых. С точки зрения качества - оно очень разное у разных застройщиков. Можно посоветовать только одно. Когда люди выбирают себе жилье, нужно смотреть, сколько проектов реализовано застройщиком. Походить по чатам, где общаются люди, которые купили квартиры, чтобы оценить качество. Чаще всего, если объекты строятся не очень качественно, это тиражируется с одного объекта на другой. Здесь нужно потратить время на каждого конкретного застройщика, от региона это не всегда зависит. Там, где застройщики работают много лет, они системные, то они, как правило, держат марку. Я не очень рекомендую гнаться за дешевизной. Анализируя работу застройщика можно предположить, какое качество ожидать на выходе», - отметил он.
Из расчетов Минстроя выходит, что цена квадратного метра в среднем по стране вырастет на 539 рублей по сравнению со вторым полугодием 2020 года, пишут «Известия». Больше всего в 2021 году жилая недвижимость подорожает в Москве и регионах Дальневосточного федерального округа: Амурской, Сахалинской областях, а также в Приморском и Хабаровском краях. Цена квадратного метра в этих регионах вырастет на сумму от 8 тыс. до 9,5 тыс. рублей. В Якутии и Ленинградской области рост цен составит в пределах 4 тыс. рублей за квадрат.
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