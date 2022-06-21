В России не ждут ажиотажного спроса на недвижимость после снижения льготной ставки

Снижение льготной ставки по ипотеке приведет к некоторому восстановлению ипотечного рынка и рынка недвижимости, однако резкого роста не предвидится, заявил управляющий директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» Михаил Доронкин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Снижение ставки по льготной ипотеке позволит подстегнуть спрос прежде всего на рынке первичного жилья, который существенно снизился в апреле-мае. В целом это запустит некоторое восстановление ипотечного рынка и рынка недвижимости, но резкого роста не будет, несмотря на снижение ставки», - прогнозирует он.

Ипотека в России сложнодоступна для значительной части населения, признал президент РФ Владимир Путин во вторник на заседании президиума Госсовета. Он отметил, что рыночная средняя ставка по ипотеке превышает 14%. Путин также призвал кабмин и Центробанк как можно быстрее снизить ставку по льготной ипотеке с 9 до 7%.

По мнению Доронкина, скачка спроса на льготную ипотеку в ближайшее время не произойдет из-за снижения реальных доходов граждан и высоких цен на недвижимость.