В России не ждут ажиотажного спроса на недвижимость после снижения льготной ставки
Управляющий директор агентства «Национальные кредитные рейтинги» рассказал в эфире НСН, станет ли льготная ипотека более доступной после анонсированного президентом снижения ставки до 7%.
Снижение льготной ставки по ипотеке приведет к некоторому восстановлению ипотечного рынка и рынка недвижимости, однако резкого роста не предвидится, заявил управляющий директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» Михаил Доронкин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Снижение ставки по льготной ипотеке позволит подстегнуть спрос прежде всего на рынке первичного жилья, который существенно снизился в апреле-мае. В целом это запустит некоторое восстановление ипотечного рынка и рынка недвижимости, но резкого роста не будет, несмотря на снижение ставки», - прогнозирует он.
Ипотека в России сложнодоступна для значительной части населения, признал президент РФ Владимир Путин во вторник на заседании президиума Госсовета. Он отметил, что рыночная средняя ставка по ипотеке превышает 14%. Путин также призвал кабмин и Центробанк как можно быстрее снизить ставку по льготной ипотеке с 9 до 7%.
По мнению Доронкина, скачка спроса на льготную ипотеку в ближайшее время не произойдет из-за снижения реальных доходов граждан и высоких цен на недвижимость.
«Говорить о том, что снижение ставки приведет к резкому скачку спроса, резкому росту выдач – это маловероятно с учетом того, что в отличие от 2020-2021 года сейчас более сложная ситуация с реальными доходами населения, достаточно высокая инфляция и более высокие цены по сравнению с 2019-2020 годом. Многое будет зависеть от возможности граждан», - подчеркнул специалист.
Цены на квартиры также могут вырасти, но вряд ли значительно – ведь и резкого спроса не ожидается.
«Повышение цен на недвижимость будет, но вряд ли существенным, потому что нет оснований полагать, что спрос будет ажиотажным. Снижение процента даже на один пункт заметно снижает переплату. Пока это длинный кредит, переплата достаточно большая. Чем ниже ставка, тем лучше этот рынок растет. Если цены на недвижимость быстро растут, то это снивелирует весь эффект от достаточно низкой ставки. Ключевой драйвер с точки зрения спроса – ставка, а дальше вопрос платежеспособности, зависит от того, какие будут цены на квартиры», - отметил Доронкин.
Сейчас ипотека недоступна для россиян не из-за ставки, а из-за разрыва между доходами граждан и стоимостью квадратного метра, поэтому в стране следует развивать рынок аренды, при этом защищая права его участников. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
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