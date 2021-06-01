Квартиры в Москве подорожали на треть за четыре года

Стоимость жилья на вторичном рынке в Москве с мая 2017 года по май 2021 года увеличилась почти на треть, в Санкт-Петербурге - почти на 50%. Об этом говорится в исследовании консалтинговой группы SRG.

Указывается, что за четыре года цены в столице выросли на 33,87%, в Санкт-Петербурге - на 47,38%.

Стоимость недвижимости на вторичном рынке в Москве в среднем составила 257 108 рубля за квадратный метр. В 2017 году квадратный метр стоил около 192 056 рублей. С начала нынешнего года он подорожал на 7,45%, передает РИА Новости.

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Меньше всего в цене выросли однокомнатные квартиры, в среднем они стоят сейчас 9,3 миллиона рублей. Двухкомнатная квартира стоила 15 миллионов рублей, а трехкомнатная - 23,4 миллиона рублей. Многокомнатные вторичные квартиры в среднем обойдутся в 76,8 миллиона рублей.

В Санкт-Петербурге в 2017 году квадратный метр жилья стоил 102 454 рубля, сейчас – 159 996 рублей.

Принудительное снижение ставки ипотечных кредитов без существенного расширения предложения жилья точно не сделает его более доступным. Об этом в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил управляющий директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» Михаил Доронкин.

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Фото: investmoscow.ru
ТЕГИ:Недвижимость
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