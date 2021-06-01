Квартиры в Москве подорожали на треть за четыре года
Стоимость жилья на вторичном рынке в Москве с мая 2017 года по май 2021 года увеличилась почти на треть, в Санкт-Петербурге - почти на 50%. Об этом говорится в исследовании консалтинговой группы SRG.
Указывается, что за четыре года цены в столице выросли на 33,87%, в Санкт-Петербурге - на 47,38%.
Стоимость недвижимости на вторичном рынке в Москве в среднем составила 257 108 рубля за квадратный метр. В 2017 году квадратный метр стоил около 192 056 рублей. С начала нынешнего года он подорожал на 7,45%, передает РИА Новости.
Меньше всего в цене выросли однокомнатные квартиры, в среднем они стоят сейчас 9,3 миллиона рублей. Двухкомнатная квартира стоила 15 миллионов рублей, а трехкомнатная - 23,4 миллиона рублей. Многокомнатные вторичные квартиры в среднем обойдутся в 76,8 миллиона рублей.
В Санкт-Петербурге в 2017 году квадратный метр жилья стоил 102 454 рубля, сейчас – 159 996 рублей.
Принудительное снижение ставки ипотечных кредитов без существенного расширения предложения жилья точно не сделает его более доступным. Об этом в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил управляющий директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» Михаил Доронкин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+8 475 / сут.
Умерли
122 тыс.+339 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+6 715 / сут.
- Хакеры атаковали крупнейшего в мире производителя мяса
- Квартиры в Москве подорожали на треть за четыре года
- Возле Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
- Россия продлевает запрет на полеты в Турцию до 21 июня, но «открывает» Хорватию
- Жителей столичного региона ожидают ночные заморозки
- Россиян в июне ожидает короткая рабочая неделя
- В Общественной палате высказались за создание отцовского капитала
- Беспилотник с искусственным интеллектом впервые атаковал человека
- Назван средний размер страховой пенсии россиян
- С 1 июня вступает в силу закон о просветительской деятельности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru