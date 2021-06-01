Квартиры в Москве подорожали на треть за четыре года

Стоимость жилья на вторичном рынке в Москве с мая 2017 года по май 2021 года увеличилась почти на треть, в Санкт-Петербурге - почти на 50%. Об этом говорится в исследовании консалтинговой группы SRG.

Указывается, что за четыре года цены в столице выросли на 33,87%, в Санкт-Петербурге - на 47,38%.

Стоимость недвижимости на вторичном рынке в Москве в среднем составила 257 108 рубля за квадратный метр. В 2017 году квадратный метр стоил около 192 056 рублей. С начала нынешнего года он подорожал на 7,45%, передает РИА Новости.