Путин потребовал максимально быстро снизить льготную ипотеку

Максимально эффективно и быстро реализовать свое поручение о снижении льготной ипотеки потребовал от правительства и Центробанка президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, ипотека становится сложно доступной для россиян.

Банк ВТБ начал приём заявок на льготную ипотеку по ставке 7%

Минфин РФ ранее внес в правительство законопроект для снижения ставки по льготной ипотеке с 9% до 7%, сообщает пресс-служба ведомства.

Предложение на прошлой неделе озвучил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Путин. Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — до 6 млн рублей. Срок действия программы - до конца 2022 года.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинИпотека
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры