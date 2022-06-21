Путин потребовал максимально быстро снизить льготную ипотеку
Максимально эффективно и быстро реализовать свое поручение о снижении льготной ипотеки потребовал от правительства и Центробанка президент РФ Владимир Путин.
По словам главы государства, ипотека становится сложно доступной для россиян.
Минфин РФ ранее внес в правительство законопроект для снижения ставки по льготной ипотеке с 9% до 7%, сообщает пресс-служба ведомства.
Предложение на прошлой неделе озвучил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Путин. Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — до 6 млн рублей. Срок действия программы - до конца 2022 года.
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