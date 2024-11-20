В России могут сократить срок владения квартирой

Инициатива принадлежит депутату от ЛДПР Ярославу Нилову. Согласно ей, минимальный срок владения имуществом могут уменьшить с пяти до трех лет. В случае, если право собственности на объект имущества получено в порядке наследования или по договору дарения от члена семьи или близкого родственника, такой срок составит один год. В прочих случаях два года.

Отмечается, что инициатива позволит ускорить трудовую мобильность и обеспечит более оперативное возвращение средств в бюджет России после продажи недвижимости.

Сегодня многие россияне вынуждены ожидать пять лет, чтобы избежать налог на доходы от продажи квартиры.

Госдума освободила семьи с детьми от НДФЛ на продажу жилья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

