В России могут сократить срок владения квартирой
В Госдуму внесут проект закона, который предусматривает сокращение сроков владения недвижимостью для освобождения от уплаты НДФЛ с доходов от ее продажи, сообщает РИА Новости.
Инициатива принадлежит депутату от ЛДПР Ярославу Нилову. Согласно ей, минимальный срок владения имуществом могут уменьшить с пяти до трех лет. В случае, если право собственности на объект имущества получено в порядке наследования или по договору дарения от члена семьи или близкого родственника, такой срок составит один год. В прочих случаях два года.
Отмечается, что инициатива позволит ускорить трудовую мобильность и обеспечит более оперативное возвращение средств в бюджет России после продажи недвижимости.
Сегодня многие россияне вынуждены ожидать пять лет, чтобы избежать налог на доходы от продажи квартиры.
Госдума освободила семьи с детьми от НДФЛ на продажу жилья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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