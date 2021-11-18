Госдума освободила семьи с детьми от НДФЛ на продажу жилья

Госдума приняла в третьем чтении закононопроект об освобождении семей с двумя и более детьми от НДФЛ при продаже квартиры, жилого дома или их частей в целях улучшения жилищных условий - например, для приобретения жилья большей площади. Об этом в четверг сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Речь идет о доходах от продажи квартир, полученных начиная с 1 января 2021 года, уточнил он.

Согласно перечисленным в законопроекте условиям, новое жилье должно быть приобретено в том же году, когда продано старое, или не позднее 30 апреля следующего года. При этом кадастровая стоимость продаваемой недвижимости не должна превышать 50 миллионов рублей и стоимость жилья, приобретаемого взамен.

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Ранее президент Владимир Путин поручил до 1 декабря разработать поправки, касающиеся необходимости уплаты налога при продаже жилья семьями с двумя и более детьми до истечения пятилетнего срока владения недвижимостью.




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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконНДФЛГосдума
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