В Минстрое захотели ужесточить приемку квартир в новостройках

Он добавил, что цель такой реформы — защитить права бизнеса от «потребительского экстремизма». По его мнению, организованные группы юристов находят подставных лиц, которые выдают нужные заключения для подачи исков против застройщиков. Чиновник подчеркнул, что цель таких тяжб — получить прибыль, а не защитить права жильцов.

Схема выглядит следующим образом: приемщики оценивают недвижимость, а затем передают компании замечания. Она устраняет недочеты, а новые владельцы подписывают акт об отказе от претензий. После этого они въезжают в жилье и подают иск, ссылаясь на то, что проблемы были плохо устранены. Суды встают на сторону жильцов и обязывают подрядчика выплатить компенсацию.

Сперанский не указал, на какой стадии находится разработка новой инициативы. В Минстрое не сообщали дополнительной информации о возможном законопроекте.

Ранее сообщалось, что в России появятся деревянные пятиэтажки, напоминает НСН.

