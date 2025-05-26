В Минстрое захотели ужесточить приемку квартир в новостройках
Специалистов, отвечающих за строительно-техническую экспертизу при приемке новых квартир, обяжут иметь профильное образование. Об этом объявил директор правового департамента Министерства строительства Олег Сперанский во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме.
Он добавил, что цель такой реформы — защитить права бизнеса от «потребительского экстремизма». По его мнению, организованные группы юристов находят подставных лиц, которые выдают нужные заключения для подачи исков против застройщиков. Чиновник подчеркнул, что цель таких тяжб — получить прибыль, а не защитить права жильцов.
Схема выглядит следующим образом: приемщики оценивают недвижимость, а затем передают компании замечания. Она устраняет недочеты, а новые владельцы подписывают акт об отказе от претензий. После этого они въезжают в жилье и подают иск, ссылаясь на то, что проблемы были плохо устранены. Суды встают на сторону жильцов и обязывают подрядчика выплатить компенсацию.
Сперанский не указал, на какой стадии находится разработка новой инициативы. В Минстрое не сообщали дополнительной информации о возможном законопроекте.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru