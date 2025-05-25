Депутат Кошелев: деревянные пятиэтажки появятся в России
В России до конца 2025 года построят многоквартирные деревянные дома, скорее всего, не более пяти этажей. Об этом сообщил первый зампред профильного комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР). Соответствующее видео опубликовал ТАСС.
«До пяти этажей у нас дома из дерева должны появиться в нашей стране», — сказал Кошелев.
Он также выразил уверенность, что уже в течение года начнутся первые реализации подобных проектов.
Сейчас пожарные проводят испытания, направленные на изучение устойчивости таких зданий к воздействию открытого огня. По словам Кошелева, для повышения пожарной безопасности используются специальные методы обработки материалов, а результаты тестов демонстрируют хорошие показатели.
Депутат также указал, что деревянные дома пользуются спросом по всему миру, поскольку они обладают повышенной сейсмоустойчивостью по сравнению с сооружениями из железобетона или кирпича.
В марте 2024 года в Минстрое сообщили, что через два года в стране может начаться строительство деревянных многоэтажек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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