Минстрой пересмотрел стоимость московского жилья

Согласно приложению документа, по сравнению с прошлым кварталом, номинальная цена недвижимости в Москве выросла на 3 тысячи рублей или же на 0,6%.

Номинальная стоимость квадратного метра используется для расчета социальных выплат. Например, при выделении социальной субсидии на покупку жилья для семьи, цена за кв. м. умножается на норматив площади и на количество людей. Полученную сумму можно потратить на улучшение жилищных условий, отметили в Минстрое.

Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что уровень запуска новых жилых проектов упал на 26% за год, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

