Минстрой пересмотрел стоимость московского жилья
Министерство строительства определило стоимость квадратного метра в Москве в 176,76 тысяч рублей, сообщает ведомство. Как отметили в приказе, эта цена действует на II квартал 2025 года.
Согласно приложению документа, по сравнению с прошлым кварталом, номинальная цена недвижимости в Москве выросла на 3 тысячи рублей или же на 0,6%.
Номинальная стоимость квадратного метра используется для расчета социальных выплат. Например, при выделении социальной субсидии на покупку жилья для семьи, цена за кв. м. умножается на норматив площади и на количество людей. Полученную сумму можно потратить на улучшение жилищных условий, отметили в Минстрое.
Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что уровень запуска новых жилых проектов упал на 26% за год, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru