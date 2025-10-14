Котяков: Маткапиталом в 2026 году воспользуются 1,7 млн граждан
Около 1,7 млн россиян воспользуются средствами материнского капитала в 2026 году. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков, передает РИА Новости.
«Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала... воспользуются 1,7 миллиона граждан», - указал министр.
Как уточнил Котяков, маткапитал проиндексируют на 6,8%. Выплата на первого ребенка составит более 737 тысяч рублей, на второго для семей, не получавших маткапитал на первенца - свыше 974 тысяч. В бюджете предусмотрено на это около 567 млрд рублей - на 30 млрд больше, чем в 2025 году.
Ранее Антон Котяков заявил, что действующую систему материнского капитала усовершенствуют и пересмотрят механизмы поддержки семей, пишет «Свободная пресса».
