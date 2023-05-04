«Торгуйтесь нещадно!»: Российский рынок элитной недвижимости проиграл ОАЭ и Турции
Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко сказала НСН, что на фоне оттока состоятельных граждан цены значительно снизились.
Цены на аренду элитной загородной недвижимости значительно снизились из-за падения спроса на фоне оттока состоятельных граждан из страны, заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с НСН.
Предложение аренды элитных коттеджей на рынке Подмосковья в первом квартале этого года выросло на 30%, сообщили аналитики консалтинговой компании NF Group. Эксперты ожидают, что в 2023 году спрос на дорогие дома будет носить сезонный характер. Радченко объяснила, что после коронавируса и на фоне СВО рынок элитной недвижимости переживает не самые лучшие времена.
«Стоимость аренды коттеджей резко подешевела. Закончился ковид, предыдущие годы для рынка загородной недвижимости были успешными. Цены на аренду тогда выросли значительно, спрос был колоссальный. Сейчас актуальность такая острая исчезла. Также состоятельные граждане, которые могли себе позволить аренду по 400 тысяч рублей, они уже уехали к более солнечным берегам, в Эмираты, Таиланд, Турция. СВО также на это повлияла. Они арендуют там коттеджи и покупают, привлекательность Рублевки упала. Идет отток состоятельных граждан», - объяснила она.
В связи с этим она посоветовала торговаться с арендодателем, который сегодня максимально заинтересован в клиентах.
«Торгуйтесь нещадно, потому что сейчас рынок покупателя. Можно в три раза дешевле снять то, что было недоступным еще три года назад. Если арендодатель не идет на скидку, ищите другого. Мошенников на этом рынке нет, нужно заранее обговаривать все условия. В майские праздники арендодатели завышают цены, но этим все пользуются», - добавила собеседница НСН.
Недвижимость в России в ближайшие пять лет подешевеет из-за внедрения новых технологий. Такой прогноз ранее дал глава центра компетенций столичного департамента строительства Павел Часовских. Эксперт полагает, что цены на недвижимость упадут примерно на 10%, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 273 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+7 482 / сут.
- ВЦИОМ: 65 процентов россиян назвали День Победы самым важным праздником
- «Будем жечь!»: Рогозин предложил остановить контрнаступление ВСУ ядерным ударом
- СМИ сообщили о массированном пуске ракет по Украине
- СМИ сообщили об обстреле поселка Прилесье под Белгородом
- Собянин рассказал, как обновляют исторические здания московских поликлиник
- Прилучный рассекретил имя новорожденного сына
- СМИ: В Артемовске ликвидировали командира роты бригады ВСУ «Холодный Яр»
- Несмотря на похолодание: Горячую воду в Москве начнут отключать с 15 мая
- Рогов: В Запорожье находятся десятки тысяч готовых к наступлению бойцов ВСУ
- МИД Китая призвал стороны избегать эскалации в свете атаки БПЛА на Кремль
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru