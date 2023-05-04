«Торгуйтесь нещадно!»: Российский рынок элитной недвижимости проиграл ОАЭ и Турции

Цены на аренду элитной загородной недвижимости значительно снизились из-за падения спроса на фоне оттока состоятельных граждан из страны, заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с НСН.

Предложение аренды элитных коттеджей на рынке Подмосковья в первом квартале этого года выросло на 30%, сообщили аналитики консалтинговой компании NF Group. Эксперты ожидают, что в 2023 году спрос на дорогие дома будет носить сезонный характер. Радченко объяснила, что после коронавируса и на фоне СВО рынок элитной недвижимости переживает не самые лучшие времена.