Ценам на недвижимость предрекли падение из-за цифровизации

Недвижимость в России в ближайшие пять лет подешевеет из-за внедрения новых технологий. Такой прогноз в беседе с News.ru дал глава центра компетенций столичного департамента строительства Павел Часовских.

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Эксперт полагает, что цены на недвижимость упадут примерно на 10%. Причиной он назвал внедрение цифровых технологий в проектирование зданий.

По его словам, это минимизирует риски ошибок и положительно повлияет на окружающую среду. Строительство домов станет экологичнее, уверен Часовских.

Сочи обогнал Нью-Йорк, Лондон и Дубай по стоимости элитного жилья. За $1 миллион в городе-курорте можно купить лишь 29 квадратных метров люксовой недвижимости, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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