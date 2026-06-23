Терять лицо: Почему застройщики не предлагают скидки при падении спроса
Немногие могут позволить себе покупку элитного жилья, а застройщик подобных объектов готов долго продавать лоты, при этом спрос падает и на "обычные" новостройки, рассказала НСН Анна Писанкова.
Новостройки сегодня растут в цене заметнее, чем вторичное жилье, потому покупатели все чаще обращают внимание на второй вариант. При этом элитное жилье всегда было штучным товаром, застройщик не заинтересован в резком снижении цены подобных лотов, заявила в беседе с НСН агент по недвижимости Анна Писанкова.
Рост цен на жилые новостройки в высокобюджетном сегменте привел к тому, что число сделок с такими объектами в первом полугодии 2026 года сократилось на 27% год к году. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на предварительные подсчеты NF Group. Уточняется, что все чаще покупатели выбирают вторичную элитную недвижимость, которая иногда по цене сопоставима с проектами на этапе строительства. Писанкова подтвердила рост интереса к вторичному жилью, добавив, что застройщики элитной недвижимости редко снижают цены.
«Согласна с тем, что люди сейчас больше смотрят на вторичное жилье. Разрыв между новостройками и вторичным жильем возрастает, новостройки растут быстрее. Если людей не интересует ипотека и они приобретают квартиру за наличные деньги, проще выбирать вторичное жилье. Элитные объекты обычно не падают в цене. Если мы посмотрим на элитное жилье Москвы, увидим, что это уникальные локации. Застройщики могут продавать лоты достаточно долго. Нет такого, что надо все быстро сдать, чтобы пополнить счета эскроу, там другая история по финансированию. Застройщики в основном строят за свои деньги, конкуренции нет. Элитного жилья не так много, покупатель рано или поздно найдется. При наличии конкретного покупателя с конкретной суммой денег могут согласовать индивидуальную скидку», - сказала она.
По словам собеседницы НСН, распродажи на лоты элитного жилья нет, поскольку это штучный товар.
«Элитная недвижимость всегда в дефиците. Людей, которые покупают такие лоты, мало. Есть регионы, в которых не строят элитное жилье, поскольку оно там не востребовано. Есть регионы, в которых построили один дом, и продают долго. Застройщик не может себе позволить уронить цену в два раза, если кто-то уже приобрел лот по первоначальной стоимости. Нельзя терять лицо перед покупателями, потому что это непростые люди. Такое жилье приобретают те, у кого есть деньги: властные люди, либо бизнесмены. Важен ценовой ценз, ведь должны быть соседи определенного круга. В этом случае некорректно делать распродажу», - объяснила она.
Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков рассказал НСН, что в 2026 году спрос на элитную недвижимость показал значительное снижение из-за ажиотажа в прошлом году, и застройщики учли этот тренд в своих бизнес-планах.
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