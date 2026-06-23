Рост цен на жилые новостройки в высокобюджетном сегменте привел к тому, что число сделок с такими объектами в первом полугодии 2026 года сократилось на 27% год к году. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на предварительные подсчеты NF Group. Уточняется, что все чаще покупатели выбирают вторичную элитную недвижимость, которая иногда по цене сопоставима с проектами на этапе строительства. Писанкова подтвердила рост интереса к вторичному жилью, добавив, что застройщики элитной недвижимости редко снижают цены.

«Согласна с тем, что люди сейчас больше смотрят на вторичное жилье. Разрыв между новостройками и вторичным жильем возрастает, новостройки растут быстрее. Если людей не интересует ипотека и они приобретают квартиру за наличные деньги, проще выбирать вторичное жилье. Элитные объекты обычно не падают в цене. Если мы посмотрим на элитное жилье Москвы, увидим, что это уникальные локации. Застройщики могут продавать лоты достаточно долго. Нет такого, что надо все быстро сдать, чтобы пополнить счета эскроу, там другая история по финансированию. Застройщики в основном строят за свои деньги, конкуренции нет. Элитного жилья не так много, покупатель рано или поздно найдется. При наличии конкретного покупателя с конкретной суммой денег могут согласовать индивидуальную скидку», - сказала она.