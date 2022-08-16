«Жильё-потеряшка»: В России указали на минусы ИЖС
На ИЖС неохотно выдают ипотеку из-за невозможности оценить ликвидность такого объекта, отметил в эфире НСН президент НОСТРОЙ Антон Глушков.
Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России является «потеряшкой», для такого вида жилья не делается практически ничего, в отличие от многоквартирных домов, объем ввода которых достиг рекордных значений, заявил президент ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Антон Глушков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что более 26 млн семей в России живут в частных домах, однако хотели бы так жить на 60% больше – 42 млн семей. При этом в прошлом году крупнейшие банки выдали всего 9,5 тысячи кредитов на ИЖС, то есть меньше 1% всей ипотечной выдачи. Такие данные привел РБК со ссылкой на руководителя аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаила Гольдберга. Антон Глушков отметил, что такой категории жилья в стране уделяется крайне мало внимания.
«Если брать прошлый год, то в России рекордный объем ввода жилья. При этом, если для ввода многоквартирных жилых домов делается достаточно много: сокращаются админпроцедуры, многое сделано в отношении процентных ставок… То ИЖС является потеряшкой. Оно самостоятельно развивается, но при этом более половины объёмов вводимого жилья у нас относится к категории индивидуального домостроения», - сказал Глушков.
По его словам, жильё, строящееся по ИЖС, в основном возводят собственники участков, не следуя регламентам строительства.
«Вся процедура строительства МКД зарегламентирована, там есть экспертиза, профессиональный участник рынка. А 80% строящегося жилья ИЖС – это жильё, строящаяся самостоятельно владельцем участка. В этой связи оценить ликвидность и качество этой постройки достаточно сложно. Банки, понимая, что ликвидность такого объекта непонятна и оценить её практически невозможно, очень неохотно выдают ипотечные, либо потребительские кредиты», - указал Глушков.
Также президент НОСТРОЙ рассказал, что в России уже разработаны три направления, которые должны сделать строительство жилья ИЖС комфортным и доступным.
«Сегодня есть несколько направлений, которые должны сделать строительство жилья ИЖС более удобным, комфортным и доступным. Первое – это банки земельных участков. Сейчас это стихийная застройка, гражданин приобретает земельный участок, но там нет ни дорог, ни коммуникаций. Ликвидность объекта для банка необходимо повышать. Задача номер два – это инженерная сеть. Большая часть таких объектов не имеет всего комплекса таких сетей: нет канализации и так далее. Без этого жильё не может быть цивилизованным. Вопрос номер три – это доступность кредитных ресурсов», - резюмировал Глушков.
Ранее исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы (КИМ) Владислав Преображенский сообщил, что в России в ближайшие годы прогнозируется взрывной рост объёмов ИЖС. По его словам, к 2030 году ежегодно будет вводиться порядка 70 млн кв. метров частного жилья.
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