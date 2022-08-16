«Жильё-потеряшка»: В России указали на минусы ИЖС

Накануне сообщалось, что более 26 млн семей в России живут в частных домах, однако хотели бы так жить на 60% больше – 42 млн семей. При этом в прошлом году крупнейшие банки выдали всего 9,5 тысячи кредитов на ИЖС, то есть меньше 1% всей ипотечной выдачи. Такие данные привел РБК со ссылкой на руководителя аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаила Гольдберга. Антон Глушков отметил, что такой категории жилья в стране уделяется крайне мало внимания.

«Если брать прошлый год, то в России рекордный объем ввода жилья. При этом, если для ввода многоквартирных жилых домов делается достаточно много: сокращаются админпроцедуры, многое сделано в отношении процентных ставок… То ИЖС является потеряшкой. Оно самостоятельно развивается, но при этом более половины объёмов вводимого жилья у нас относится к категории индивидуального домостроения», - сказал Глушков.

По его словам, жильё, строящееся по ИЖС, в основном возводят собственники участков, не следуя регламентам строительства.

«Вся процедура строительства МКД зарегламентирована, там есть экспертиза, профессиональный участник рынка. А 80% строящегося жилья ИЖС – это жильё, строящаяся самостоятельно владельцем участка. В этой связи оценить ликвидность и качество этой постройки достаточно сложно. Банки, понимая, что ликвидность такого объекта непонятна и оценить её практически невозможно, очень неохотно выдают ипотечные, либо потребительские кредиты», - указал Глушков.