Застройщики понадеялись, что рынок жилья не остановится к 2027 году
Количество новых проектов сокращается, но оно не дойдет до нуля, а смягчение условий по ставкам может улучшить спрос и помочь застройщикам, заявил НСН Антон Глушков.
Застройщики испытывают проблемы со спросом на жилье из-за высокой ключевой ставки, но это не повод останавливать старые проекты и не начинать новых. Об этом рассказал президент ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков в разговоре с НСН.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сделал негативный прогноз о будущем жилищного рынка: в 2027 году новых домов в России может и не появиться, так как много проектов в отрасли остановились. В интервью телеканалу «Россия 24» он добавил, что у застройщиков не хватает денег на завершение строительства. Эксперт не согласился и отметил, что все несколько сложнее.
«Проблему надо разделить на две части: первая — это темпы продаж, которые влияют на ход строительства существующих объектов. Застройщики пользуются мораторием от государства на взыскание штрафов и неустоек за срывы сроков сдачи жилья и пытаются довести расходы на готовые квартиры до количества средств на их покупку на кредитных линиях банков. Если они расходятся между собой, то есть, если средства на эскроу-счетах накапливаются медленнее, чем растут долги, то себестоимость объекта растет на 5% для строительных компаний. Поэтому большая часть проектов на территории России замедляется, чтобы нарастить продажи. Вторая проблема более существенная — на фоне высокой ключевой ставки и низкого спроса, заходить на жилищный рынок становится очень рискованно. Большая часть строительных компаний поэтому не пытается начать новые проекты», — заявил он.
Глушков добавил, что никто не остановит строительство, но компании ждут снижения ключевой ставки.
«Средний срок строительства от начала до ввода в эксплуатацию составляет 2,5 года, поэтому сейчас эффект не будет заметным, а к 2027 году могут быть проблемы, так как новостройки должны были быть заложены уже в 2025-м, а темп этого года практически минимальный. Полная остановка не произойдет, но если сравнивать пять месяцев этого года и прошлого по количеству выданных денег по ипотеке, то рынок уже сократился в два раза. С такой тенденцией многие проекты могут быть сокращены, но точно не будет ноль — это конвейер, его нельзя так резко остановить. Снижение ключевой ставки может увеличить спрос. Анализ предыдущих периодов показал, что 90% сделок на первичном рынке произошли при использовании заемных средств банка. Сейчас 30% годовых — непосильная ноша для большей части населения», — резюмировал собеседник НСН.
Ранее Глушков заявил НСН, что запрет на строительство апартаментов в Москве не повлияет на количество вводимого жилья на первичном рынке.
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