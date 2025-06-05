Застройщики испытывают проблемы со спросом на жилье из-за высокой ключевой ставки, но это не повод останавливать старые проекты и не начинать новых. Об этом рассказал президент ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков в разговоре с НСН.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сделал негативный прогноз о будущем жилищного рынка: в 2027 году новых домов в России может и не появиться, так как много проектов в отрасли остановились. В интервью телеканалу «Россия 24» он добавил, что у застройщиков не хватает денег на завершение строительства. Эксперт не согласился и отметил, что все несколько сложнее.