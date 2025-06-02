«Бизнесу строительство доходных домов будет не интересно. Доходность там очень низкая, вкладывать деньги для того, чтобы получать доходность в районе 6-7% годовых - зачем им это нужно? Если бы инфляция у нас была условно 1%, тогда 6% бизнесмены будут получать с удовольствием. А сейчас это безыдейная идея, толку от нее не будет никакого», - заявил Барсуков.

Вместе с тем, государство могло бы решать через строительство доходных домов социальные задачи, считает специалист.

«Снимать в доходных домах было бы выгоднее, если бы государство могло вводить нерыночные тарифы. Такого рода вещи должно реализовывать государство, но для этого нужен запрет на приватизацию и строить муниципальные дома для аренды, давать, например, какие-то льготы в случае, если рождаются дети. То есть через подобного рода дома можно решать социальные задачи», - отметил риелтор.

Однако опыт эксплуатации муниципальной недвижимости в Москве не позволяет с уверенностью сказать, что государственные доходные дома не превратятся в районы социального неблагополучия и преступности.

«У нас опыт был в 2000-х, когда Москва выдавала квартиры в новостройках. То есть застройщик строил условно пять подъездов, один подъезд был муниципальный. Вот эти подъезды очень сильно отличались от немуниципальных, потому что вечно разломанные были. Есть риск того, что будет формирование неких домов, которые будут наподобие гетто», - предупредил Барсуков.

Вице-президент «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев ранее назвал НСН три проблемы высотной застройки в Москве.