Путь в гетто: Риелторы назвали строительство доходных домов рискованной затеей
При нынешнем уровне инфляции возрождение доходных домов для бизнеса неинтересно, а у государства уже был удручающий опыт с муниципальным жильем.
Бизнесу возрождать доходные дома в России сейчас неинтересно, как и съемщикам искать в них квартиры – ввиду неочевидной выгоды от таких активов, рассказал НСН член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. По его мнению, строительством доходной недвижимости могло бы заняться государство, но здесь есть риск скатывания к формированию гетто.
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил возродить в России доходные дома. Подготовленный законопроект предполагает, что в России появится еще один статус помещения помимо жилого и нежилого — доходный. Автор инициативы предлагает обратиться к опыту Российской империи — как заявляет Кошелев, до революции 40% домов в Москве были доходными. По его мнению, профессиональные инвесторы могли бы инвестировать в недвижимость, которую человек сможет цивилизованно снимать.
«Бизнесу строительство доходных домов будет не интересно. Доходность там очень низкая, вкладывать деньги для того, чтобы получать доходность в районе 6-7% годовых - зачем им это нужно? Если бы инфляция у нас была условно 1%, тогда 6% бизнесмены будут получать с удовольствием. А сейчас это безыдейная идея, толку от нее не будет никакого», - заявил Барсуков.
Вместе с тем, государство могло бы решать через строительство доходных домов социальные задачи, считает специалист.
«Снимать в доходных домах было бы выгоднее, если бы государство могло вводить нерыночные тарифы. Такого рода вещи должно реализовывать государство, но для этого нужен запрет на приватизацию и строить муниципальные дома для аренды, давать, например, какие-то льготы в случае, если рождаются дети. То есть через подобного рода дома можно решать социальные задачи», - отметил риелтор.
Однако опыт эксплуатации муниципальной недвижимости в Москве не позволяет с уверенностью сказать, что государственные доходные дома не превратятся в районы социального неблагополучия и преступности.
«У нас опыт был в 2000-х, когда Москва выдавала квартиры в новостройках. То есть застройщик строил условно пять подъездов, один подъезд был муниципальный. Вот эти подъезды очень сильно отличались от немуниципальных, потому что вечно разломанные были. Есть риск того, что будет формирование неких домов, которые будут наподобие гетто», - предупредил Барсуков.
Вице-президент «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев ранее назвал НСН три проблемы высотной застройки в Москве.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Интернет в пассажирских самолетах в РФ может появиться в 2027-2028 годах
- Компания Fplus представила прототип российской игровой консоли
- Премьера песни Шамана для «Интервидения» состоится 7 июня
- Минобороны: Средства ПВО сбили две ракеты Storm Shadow и 316 дронов
- Книга рекордов Гиннесса назвала концерт Леди Гаги рекордным по посещаемости
- Хинштейн: После атаки БПЛА в Курске повреждены 13 частных домов
- СМИ: Замглавы МИД Вершинин станет новым послом России в Турции
- Латвия запретила въезд россиянам с недвижимостью у стратегических объектов
- С музыкой по волнам Москвы-реки: Проект «Джаз на воде» объявил программу на июнь
- В России не зафиксировали случаев завоза вируса Коксаки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru