Среднюю ставку по ипотеке предложили снизить до 5 процентов

Среднюю ипотечную ставку необходимо снизить до уровня 5%. С таким предложением выступил на заседании президиума Госсовета вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, речь идет о кредитах на квартиры в новостройках.

Предложения изложены в проекте стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года с прогнозом до 2035 года, передает ТАСС.

В России не ждут ажиотажного спроса на недвижимость после снижения льготной ставки

По словам вице-премьера, для решения такой задачи потребуется в частности унификация всех льготных ипотечных программ, реализация программ льготной ипотеки для отдельных категорий граждан и дифференцированное развитие ипотеки в регионах.

Кроме того, в проекте предлагается запустить льготную ипотеку для россиян, расселяемых из аварийного жилья, и распространить льготные ипотечные программы на строительство частных домов собственными силами.

Ипотека в России сложнодоступна для значительной части населения, признал президент РФ Владимир Путин во вторник на заседании президиума Госсовета. Он отметил, что рыночная средняя ставка по ипотеке превышает 14%. Путин также призвал кабмин и Центробанк как можно быстрее снизить ставку по льготной ипотеке с 9 до 7%.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Марат ХуснуллинИпотека
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