Среднюю ставку по ипотеке предложили снизить до 5 процентов
Среднюю ипотечную ставку необходимо снизить до уровня 5%. С таким предложением выступил на заседании президиума Госсовета вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, речь идет о кредитах на квартиры в новостройках.
Предложения изложены в проекте стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года с прогнозом до 2035 года, передает ТАСС.
По словам вице-премьера, для решения такой задачи потребуется в частности унификация всех льготных ипотечных программ, реализация программ льготной ипотеки для отдельных категорий граждан и дифференцированное развитие ипотеки в регионах.
Кроме того, в проекте предлагается запустить льготную ипотеку для россиян, расселяемых из аварийного жилья, и распространить льготные ипотечные программы на строительство частных домов собственными силами.
Ипотека в России сложнодоступна для значительной части населения, признал президент РФ Владимир Путин во вторник на заседании президиума Госсовета. Он отметил, что рыночная средняя ставка по ипотеке превышает 14%. Путин также призвал кабмин и Центробанк как можно быстрее снизить ставку по льготной ипотеке с 9 до 7%.
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