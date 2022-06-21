Среднюю ставку по ипотеке предложили снизить до 5 процентов

По словам вице-премьера, для решения такой задачи потребуется в частности унификация всех льготных ипотечных программ, реализация программ льготной ипотеки для отдельных категорий граждан и дифференцированное развитие ипотеки в регионах.

Кроме того, в проекте предлагается запустить льготную ипотеку для россиян, расселяемых из аварийного жилья, и распространить льготные ипотечные программы на строительство частных домов собственными силами.

Ипотека в России сложнодоступна для значительной части населения, признал президент РФ Владимир Путин во вторник на заседании президиума Госсовета. Он отметил, что рыночная средняя ставка по ипотеке превышает 14%. Путин также призвал кабмин и Центробанк как можно быстрее снизить ставку по льготной ипотеке с 9 до 7%.



