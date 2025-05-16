Средний размер ипотеки в РФ составил рекордные 4,4 млн рублей

Если гражданину оформят кредит на 4,4 млн рубля на указанный срок с первоначальным взносом 20% и под 30% годовых, то в итоге он выплатит 14,6 млн рубля, подсчитала Freedom Finance Global. Переплата в виде процентов при покупке квартиру в ипотеку составит около 10 млн рублей. Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова назвала ключевой причиной повышения среднего чека по ипотеке рост стоимости жилья. Она прогнозирует, что в этому году средние цены на новостройки могут вырасти на 9%.

В ближайший год ипотека будет очень дорогой, заявил президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин.



