Средний размер ипотеки в РФ составил рекордные 4,4 млн рублей
Средний объем ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) в России увеличился до 4,4 млн рублей. Такова статистика Цетробанка. Как пишут «Известия», показатель вырос на 10% по сравнению с началом текущего года. Максимума достиг и средний срок погашения ипотеки — 310,7 месяцев (около 26 лет).
Если гражданину оформят кредит на 4,4 млн рубля на указанный срок с первоначальным взносом 20% и под 30% годовых, то в итоге он выплатит 14,6 млн рубля, подсчитала Freedom Finance Global. Переплата в виде процентов при покупке квартиру в ипотеку составит около 10 млн рублей. Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова назвала ключевой причиной повышения среднего чека по ипотеке рост стоимости жилья. Она прогнозирует, что в этому году средние цены на новостройки могут вырасти на 9%.
В ближайший год ипотека будет очень дорогой, заявил президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru