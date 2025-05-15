Правительство выделит еще 61 млрд рублей на IT-ипотеку

На поддержку льготной ипотеки для IT-специалистов правительство направит дополнительно около 61 млрд рублей. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, такое решение было принято на заседании кабмина.

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Премьер уточнил, что в этом году на поддержку программы льготной ипотеки из бюджета уже выделили порядка 59 млрд рублей, сообщила пресс-служба правительства.

Программу запустили в 2022 году. К сегодняшнему дню ею воспользовались около 84 тысячи IT-сотрудников.

Отсутствие подтверждения работы в IT-сфере является законным основанием для повышения ставки со стороны банка, заявил ранее НСН ипотечный брокер Дмитрий Ракута.


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