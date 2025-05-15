Правительство выделит еще 61 млрд рублей на IT-ипотеку
На поддержку льготной ипотеки для IT-специалистов правительство направит дополнительно около 61 млрд рублей. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, такое решение было принято на заседании кабмина.
Премьер уточнил, что в этом году на поддержку программы льготной ипотеки из бюджета уже выделили порядка 59 млрд рублей, сообщила пресс-служба правительства.
Программу запустили в 2022 году. К сегодняшнему дню ею воспользовались около 84 тысячи IT-сотрудников.
Отсутствие подтверждения работы в IT-сфере является законным основанием для повышения ставки со стороны банка, заявил ранее НСН ипотечный брокер Дмитрий Ракута.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил, что не разочарован уровнем делегации России в Стамбуле
- Трамп заявил, что подумает над третьим сроком
- СМИ: США предложили возобновить работу Совета Россия - НАТО
- Трамп исключил урегулирование российско-украинского конфликта до встречи с Путиным
- В Москве откроется Центральный музей российского казачества
- В Подмосковье ввели фиксированный штраф за борщевик
- «Ветераны России» попросили Путина переименовать Волгоград в Сталинград
- Правительство выделит еще 61 млрд рублей на IT-ипотеку
- Бывший замглавы Военно-медицинской академии Минобороны получил 9 лет за взятку
- Губерниев ответил Фетисову, призвавшему запретить трансляции ЧМ по хоккею
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru