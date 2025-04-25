Эксперт посоветовал россиянам не ждать недорогой ипотеки
В ближайший год ипотека будет очень дорогой, об этом заявил президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин в разговоре с aif.ru.
Он отметил, что застройщики не будут создавать более доступные условия, пока Центробанк России сохраняет высокую ключевую ставку. Если он ее не понизит, то активность на рынке жилья упадет. Эксперт подчеркнул, что сейчас никто не хочет покупать квартиры из-за высоких процентов по кредитам. Они должны упасть хотя бы до 16-17%, чтобы спрос на недвижимость возрос, уточняет Шурыгин.
Он отметил, что льготные программы от государства станут еще более востребованными, но это может привести к обратным последствиям. По версии риелтора, банки начнут чаще отказывать в выдаче кредитов и ужесточат требования к заемщикам.
Ранее сообщалось, что зампред правления Сбербанка допустил снижение ипотечных ставок к концу мая, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru