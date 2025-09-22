Спрос на ипотеку в Москве назвали полуживым
Росреестр в августе увидел рост ипотечных сделок на новостройки из-за его падения после отмены массовой льготной ипотеки с июля 2024 года, заявил риелтор Константин Барсуков.
Росреестр зафиксировал рост спроса на ипотеку в августе в Москве за счет низкой базы августа 2024 года, когда завершилась программа массовой льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 8%, рассказал НСН член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.
Число ипотечных сделок в новостройках в Москве в августе 2025 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года увеличилось на 13,8%. По данным столичного Росреестра, в августе текущего года зарегистрировано 4,25 тыс. договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) с привлечением кредитных средств. Вместе с тем количество ипотечных кредитов, выданных на покупку квартир в новостройках столицы в августе 2025 года, уступило 1,7% июльскому показателю (4,33 тыс.).
«Рост (в августе 2025 года в сравнении с августом 2024 года – ред. НСН) произошел за счет эффекта низкой базы. Первичка в прошлом году после июньской отмены льготной ипотеки была на минимумах в июле и в августе. Все ипотечники в июне побежали покупать квартиры быстрее. Соответственно, спрос с августа ушел на июнь. Сейчас первичка более-менее в какой-то выдаче есть. Так что она была мертвая, а стала полуживая», - пояснил Барсуков.
Риелтор прогнозирует небольшой рост ипотечных сделок вплоть до конца года, в том числе благодаря оживлению на вторичном рынке.
«Рост определенно будет, потому что оживление на вторичке будет, плюс первичка получше выдается. Увеличение объемов ипотеки ожидается, если сравнивать с показателями текущих месяцев: сентябрь с августом, октябрь с сентябрем. А вот будет ли рост к следующему году - не факт», - добавил член гильдии.
Агент по недвижимости Анна Писанкова ранее заявила НСН, что в следующем году ожидается еще больше задержек строек из-за финансового положения застройщиков.
