«Рост (в августе 2025 года в сравнении с августом 2024 года – ред. НСН) произошел за счет эффекта низкой базы. Первичка в прошлом году после июньской отмены льготной ипотеки была на минимумах в июле и в августе. Все ипотечники в июне побежали покупать квартиры быстрее. Соответственно, спрос с августа ушел на июнь. Сейчас первичка более-менее в какой-то выдаче есть. Так что она была мертвая, а стала полуживая», - пояснил Барсуков.

Риелтор прогнозирует небольшой рост ипотечных сделок вплоть до конца года, в том числе благодаря оживлению на вторичном рынке.

«Рост определенно будет, потому что оживление на вторичке будет, плюс первичка получше выдается. Увеличение объемов ипотеки ожидается, если сравнивать с показателями текущих месяцев: сентябрь с августом, октябрь с сентябрем. А вот будет ли рост к следующему году - не факт», - добавил член гильдии.

Агент по недвижимости Анна Писанкова ранее заявила НСН, что в следующем году ожидается еще больше задержек строек из-за финансового положения застройщиков.

