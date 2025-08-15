Снежный ком: В России ожидается рекордное число задержек строек

Агент по недвижимости Анна Писанкова заявила НСН, что на рынке уже происходят завуалированные банкротства застройщиков. 

В следующем году ожидается еще больше задержек строек из-за финансового положения застройщиков, заявила НСН агент по недвижимости Анна Писанкова.

В июне 54,2% принятых в эксплуатацию новостроек по всей России было сдано с задержкой, подсчитали в Едином ресурсе застройщиков по запросу. Это максимальный показатель с марта 2019 года, когда доля достроенных домов с сорванными сроками завершения строительства составляла 56,1%, следует из данных аналитиков компании, пишет «Коммерсант». Писанкова тенденцию подтвердила.

«Затягивание сроков сдачи у застройщиков связано с финансовым положением. Сейчас очень дорогие кредиты в связи с высокой ключевой ставкой. Соответственно, застройщики несут очень большие потери в стройке на обслуживание своей кредитной нагрузки перед банком, а также влияют постоянно дорожающие материалы и рабочая сила, недостаток рабочих, которых со строек депортируют в страны бывшего СССР. Прогнозы на следующий год не такие утешительны. Многие застройщики плохо продают проекты и не наполняют счета эскроу, платят повышенные проценты банкам. И эта финансовая нестабильность растет как снежный ком. Я предполагаю, что в следующем году будет еще больше задержек строек», - рассказала она.

При этом, по ее словам, банкротств застройщиков не ожидается, но на рынке уже происходят слияния.

«На данный момент нет банкротств застройщиков. Они завуалированы продажей компаний другим застройщикам. Они либо продают свои активы, либо полностью продается компания более крупному игроку. В целом для рынка нормальный процент «срывов» составляет 15-20%, если задержка до шести месяцев», - добавила собеседница НСН.

