«Затягивание сроков сдачи у застройщиков связано с финансовым положением. Сейчас очень дорогие кредиты в связи с высокой ключевой ставкой. Соответственно, застройщики несут очень большие потери в стройке на обслуживание своей кредитной нагрузки перед банком, а также влияют постоянно дорожающие материалы и рабочая сила, недостаток рабочих, которых со строек депортируют в страны бывшего СССР. Прогнозы на следующий год не такие утешительны. Многие застройщики плохо продают проекты и не наполняют счета эскроу, платят повышенные проценты банкам. И эта финансовая нестабильность растет как снежный ком. Я предполагаю, что в следующем году будет еще больше задержек строек», - рассказала она.

При этом, по ее словам, банкротств застройщиков не ожидается, но на рынке уже происходят слияния.

«На данный момент нет банкротств застройщиков. Они завуалированы продажей компаний другим застройщикам. Они либо продают свои активы, либо полностью продается компания более крупному игроку. В целом для рынка нормальный процент «срывов» составляет 15-20%, если задержка до шести месяцев», - добавила собеседница НСН.

