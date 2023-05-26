Гильдия риэлторов: Повышение первоначального взноса на ипотеку до 30% сделает жилье дешевле

Банк России анонсировал повышение требований к первоначальному взносу по ипотеке, сообщают СМИ. С 1 июня минимальный вклад вырастет до 20%, а с 1 января следующего года — до 30%. Апрелев поддержал бы такое решение регулятора.

«Это связано с тем, что Центробанк стал тщательнее относится к ипотечным продуктам на рынке. Видимо, появились неблагоприятные сигналы для рынка, связанные с тем, что в этой сфере берут кредиты люди, которые не справятся с ним. Еще одна причина – ожидания коррекции цен на рынке в сторону понижения, которые могут привести к тому, что квартиры, находящиеся в залоге у банков, не смогут компенсировать даже в случае реализации этих квартир значительной доли залога. Грубо говоря, у банка в залоге активов на два миллиарда рублей, а реальная их стоимость один миллиард. Чтобы избежать этого, банки ужесточает требования к заемщику. С моей точки зрения это правильно. В большинстве стран мира, где есть ипотека, первый взнос составляет 30 процентов», - сказал Апрелев.

Собеседник НСН отметил, что при таком сценарии цены на жилье будут снижаться.

«На ипотечном рынке платежеспособный спрос продолжит снижаться. С высокой вероятностью цены расти не будут, а будут корректироваться в сторону понижения», - пояснил Апрелев.

Ранее вице-президент «Опоры России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в беседе с НСН заявил, что сокращение продаж квартир в новостройках связано с повышением спроса на более дешевую «вторичку» и последствиями зимней неопределенности на рынке.

