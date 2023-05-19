«Пошел перекос!»: Почему рухнул спрос на квартиры в новостройках

Сокращение продаж квартир в новостройках связано с повышением спроса на более дешевую «вторичку» и последствиями зимней неопределенности на рынке, заявил в интервью НСН вице-президент «Опоры России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков.

По данным «Коммерсанта», в первом квартале 2023 года серьезно сократилась выручка застройщиков от продажи жилья. «Лидером» здесь стало Подмосковье, где снижение составило 40%, в Москве продажи сократились на 25%. При этом покупки квартир в столичных новостройках упали на треть (32%).