«Пошел перекос!»: Почему рухнул спрос на квартиры в новостройках
Сегодня жилье в старых квартирах дешевле новостроек, а подмосковный антирекорд связан с тем, что это «ступенька» между Москвой и провинцией, сказал в эфире НСН Евгений Шлеменков.
Сокращение продаж квартир в новостройках связано с повышением спроса на более дешевую «вторичку» и последствиями зимней неопределенности на рынке, заявил в интервью НСН вице-президент «Опоры России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков.
По данным «Коммерсанта», в первом квартале 2023 года серьезно сократилась выручка застройщиков от продажи жилья. «Лидером» здесь стало Подмосковье, где снижение составило 40%, в Москве продажи сократились на 25%. При этом покупки квартир в столичных новостройках упали на треть (32%).
«Все это логично. В конце прошлого года была неопределенность по поводу дальнейших льготных ипотек, покупки падали и непроданного жилья, особенно в новостройках, было довольно много. Выручка у застройщиков естественно снизилась. Сейчас ситуация несколько выровнялась, по результатам последних двух месяцев и объемы сделок возросли, и ипотечные кредиты стали браться гораздо активнее, все возвращается в нормальный режим, и ничего тревожного в этом нет. Платежеспособный спрос есть, потому что ипотечные программы пока эффективно работают. На короткий период большой тревоги нет, на более длительный - загадывать трудно, но я думаю, что трудности еще далеко не кончились», - сказал Шлеменков.
По его словам, сегодня выгоднее покупать старые квартиры, однако жилье в новостройках качественнее.
«Льготные программы ипотеки были направлены, прежде всего, на финансирование "первички", соответственно, цены на "вторичку" падали. Сейчас довольно большая разница между ценами на "вторичку" и "первичку". "вторичка" дешевле, и сразу же спрос переместился на нее. Плюс ко всему стали появляться достаточно хорошие программы ипотечного кредитования, которые можно применить к "вторичке". Пошел перекос, но он временный. Если покупать сегодня, то, наверное, выгоднее покупать "вторичку", но уже через пару месяцев это будет примерно одно и то же. При этом в новостройках проще найти качественный вариант, поскольку "вторичка" - это в основном старое жилье, построенное 20-30 лет назад», - объяснил эксперт.
При этом подмосковный «антирекорд» он связал со стратегией жителей регионов, желающих переехать в столицу.
«Если кредиты берутся на тяжелых условиях, то на то жилье, которое планируется на долгий период. При этом то, что покупается в Подмосковье, это ступенька между Москвой и тем местом, где люди живут. Решения стратегического характера принимаются в пользу окончательных вариантов, поэтому Подмосковье пострадало больше. Сейчас все возвращается в норму. Плюс есть еще один момент, - предложений по Подмосковью намного больше, соответственно, и непроданного жилья больше остается, чем там, где предложения со спросом более равновесные», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что в России планируют запустить льготную ипотеку под 2% в регионах Арктической зоны. Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что для спроса на «арктическую ипотеку» нужны «скандинавские» условия проживания.
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