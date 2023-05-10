«Тяжелые условия»: Льготная ипотека в Арктической зоне привлечет новых жителей

В России планируют запустить льготную ипотеку под 2% в регионах Арктической зоны. Такое поручение Минфину, Минстрою, Минвостокразвития дал вице-премьер Юрий Трутнев. В Арктическую зону входят Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Мурманская и Архангельская области, республики Карелия, Коми, Саха (Якутия), Красноярский край. Журавель инициативу поддержал.

«Ситуация с демографией в Арктических регионах сложная. Действительно существует общая тенденция к оттоку, но она в меньшей степени характерна для Ямало-Ненецкого автономного округа. Тяжелые условия жизни, работы, проблемы с медобслуживанием, все это накладывает отпечаток. Льготная ипотека будет положительным толчком для улучшения жилищных условий местных жителей. Пока же продолжается отток из этих регионов. Льготная ипотека должна улучшить эту ситуацию», - сказал Журавель.

Собеседник НСН не исключил, что льготная ипотека может привлечь новых людей в регионы Арктической зоны.

«В первом квартале года в Россию въехало 1,3 миллиона иностранцев (+60% год к году). Основной приток трудовых мигрантов произошел за счет приезжих из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении и Казахстана. Работать в Россию приехали и выходцы из более далеких стран: Бенина, Гаити, Малави, ОАЭ и Доминиканы», - отметил Журавель.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что для привлечения людей в регионы Арктической зоны такой меры как льготная ипотека будет недостаточно – нужно создавать условия для жизни.

