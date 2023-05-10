«Тяжелые условия»: Льготная ипотека в Арктической зоне привлечет новых жителей
В регионах арктической зоны продолжается отток населения, а льготная ипотека может изменить ситуацию, сказал Валерий Журавель.
Руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель заявил в беседе с НСН, что льготная ипотека для жителей Арктической зоны может в лучшую сторону изменить ситуацию с оттоком населения.
В России планируют запустить льготную ипотеку под 2% в регионах Арктической зоны. Такое поручение Минфину, Минстрою, Минвостокразвития дал вице-премьер Юрий Трутнев. В Арктическую зону входят Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Мурманская и Архангельская области, республики Карелия, Коми, Саха (Якутия), Красноярский край. Журавель инициативу поддержал.
«Ситуация с демографией в Арктических регионах сложная. Действительно существует общая тенденция к оттоку, но она в меньшей степени характерна для Ямало-Ненецкого автономного округа. Тяжелые условия жизни, работы, проблемы с медобслуживанием, все это накладывает отпечаток. Льготная ипотека будет положительным толчком для улучшения жилищных условий местных жителей. Пока же продолжается отток из этих регионов. Льготная ипотека должна улучшить эту ситуацию», - сказал Журавель.
Собеседник НСН не исключил, что льготная ипотека может привлечь новых людей в регионы Арктической зоны.
«В первом квартале года в Россию въехало 1,3 миллиона иностранцев (+60% год к году). Основной приток трудовых мигрантов произошел за счет приезжих из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении и Казахстана. Работать в Россию приехали и выходцы из более далеких стран: Бенина, Гаити, Малави, ОАЭ и Доминиканы», - отметил Журавель.
Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что для привлечения людей в регионы Арктической зоны такой меры как льготная ипотека будет недостаточно – нужно создавать условия для жизни.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 405 / сут.
Умерли
399 тыс.+24 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 278 / сут.
- В МИД Грузии поприветствовали отмену визового режима Россией
- СМИ: Польша изъяла у посольства и торгпредства России 1,2 млн долларов
- Россиянам напомнили об июньских длинных выходных
- Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы пребывающих в запасе россиян
- СМИ: Турция договорилась с Россией об отсрочке выплат за газ на 600 млн долларов
- Депутат от КПРФ анонсировал законопроект об отправке мигрантов на спецоперацию
- Европарламент потребовал от Сербии ввести санкции против России для вступления в ЕС
- «Переборщили!»: Розенбаум заступился за авторов спектакля «Финист Ясный Сокол»
- Собянин: Бракосочетание с мая по сентябрь в Москве уже запланировали больше 27 тысяч пар
- Грузия разрешит прямые полеты самолетов российских авиакомпаний, не попавших под санкции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru