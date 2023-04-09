Собянин: В Щербинке началось строительство дороги с выездом на Варшавское шоссе

В ТиНАО Москвы начали строить новую дорогу, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин: Новые путепроводы улучшат транспортное сообщение районов на севере Москвы

Уточняется, что отрезок дороги от улицы Южная в Щербинке до Залинейного переулка, располоденного в поселении Рязановское, станет четырехполосным. «Выезжать на Варшавку и добираться до платформы «Остафьево» второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) будет удобнее», – уточнил мэр столицы.

Кроме того, в каждом направлении расширят участок улицы Южная и Залинейного переулка до двух полос в каждом направлении. А дорогу по Залинейному переулку продлят до Варшавского шоссе и организуют съезд на трассу.

Около станции «Остафьево» МЦД-2 планируется обустроить разворотное кольцо для муниципального транспорта.

Для пешеходов построят тротуар с велосипедной дорожкой и освещением.

«Планируем открыть новую дорогу в 2024 году», – пообещал Сергей Собянин.

Ранее заммэра столицы Андрей Бочкарев заявил, что в ближайшее время на северо-востоке Москвы начнутся работы по строительству путепроводов, соединяющих улицы Академика Королева и Валаамскую, на пересечении железнодорожных путей Октябрьского направления МЖД и МЦД-1.

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ФОТО: Григорий Сысоев//РИА Новости
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