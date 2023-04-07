Путепроводы между улицами Академика Королева и Валаамской появятся в СВАО в 2025 году
7 апреля 202312:48
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7 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru