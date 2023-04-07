Путепроводы между улицами Академика Королева и Валаамской появятся в СВАО в 2025 году

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ФОТО: mos.ru / Е. Самарина
ТЕГИ:МоскваДорожное Строительство

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