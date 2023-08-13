Собянин рассказал о достижениях в строительной сфере Москвы

Завершено строительство 62 объектов: школ, детских садов, медицинских учреждений и спорткомплексов. Также построено 25 километров дорог, 10 искусственных сооружений и три пешеходных перехода.

Продолжается расширение метрополитена, строятся новые линии Московских центральных диаметров (МЦД), уточнил градоначальник.

Всего в 2011-2023 годах в столице построили 961 социальный объект, включая 569 зданий школ и детских садов.

В 2023-2025 годах планируется построить около 230 километров дорог, более 60 искусственных сооружений и 50 пешеходных переходов. Ключевым объектом текущего года станет южный отрезок Московского скоростного диаметра (МСД).

Мэр столицы ранее рассказал о планах реализации новых инвестпроектов в Новой Москве.

