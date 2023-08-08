Собянин сообщил о планах реализации масштабных инвестпроектов в ТиНАО

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о планах реализации новых инвестпроектов в Новой Москве.

«Планируем создать ряд масштабных инвестиционных проектов на территории ТиНАО в ближайшие годы», – написал Собянин.

Среди проектов - логистический центр электронной коммерции, пищевой кластер, завод по выпуску технологического оборудования и так далее. У столичных властей также в планах построить вторую очередь технопарка «ТехноСпарк», что даст городу свыше пятиста новых рабочих мест.

Кроме того, в Новой Москве построят три промкомплекса, столько же центров инноваций и импортозамщеения, и лоигстический парк.

