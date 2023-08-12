Собянин: На юго-западе Москвы по программе реновации построили уже 33 дома
На юго-западе Москвы заселяют 32 из 33 построенных по программе реновации дома. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«На юго-западе готовы 33 дома по программе реновации, в 32 из них уже идет заселение. В последнюю новостройку в ближайшее время начнут переселяться около 200 жителей», – написал Сергей Собянин.
По его словам, новоселам предоставляют квартиры с улучшенной планировкой в удобно расположенных домах. Так, новостройка в Зюзино находится в четырех минутах ходьбы от одноименной станции Большой кольцевой линии метро. В этом же районе началось строительство еще одного дома для переселенцев на улице Керченская, две новостройки - в проекте.
Всего на юго-запад столицы переедут по программе реновации около 117 тыс. человек из 520 домов. Строители возводят 17 многоэтажных домов, еще 25 находятся в стадии проектирования.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Известия» опубликовали видео полета Су-30 за секунды до катастрофы в Калининградской области
- Минобороны РФ: ВСУ ударили по Крымскому мосту переделанной ракетой С-200
- МИД России пообещал ответ на диверсии Киева на Крымском мосту
- Российские войска разгромили пункт управления наемников со связью Starlink в Николаевке
- Аксёнов поблагодарил ПВО за еще одну сбитую ракету над Керченским проливом
- «Ушёл свет». Коллеги и публика попрощались с актрисой Верой Васильевой
- На Крымском мосту снова перекрыли движение
- В авиакатастрофе в Калининградской области погиб экипаж Су-30
- Минобороны России подтвердило террористическую атаку ВСУ на Крымский мост
- Аксёнов рассказал о сбитых ракетах над Керченским проливом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru