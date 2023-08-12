Собянин: На юго-западе Москвы по программе реновации построили уже 33 дома

На юго-западе Москвы заселяют 32 из 33 построенных по программе реновации дома. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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«На юго-западе готовы 33 дома по программе реновации, в 32 из них уже идет заселение. В последнюю новостройку в ближайшее время начнут переселяться около 200 жителей», – написал Сергей Собянин.

По его словам, новоселам предоставляют квартиры с улучшенной планировкой в удобно расположенных домах. Так, новостройка в Зюзино находится в четырех минутах ходьбы от одноименной станции Большой кольцевой линии метро. В этом же районе началось строительство еще одного дома для переселенцев на улице Керченская, две новостройки - в проекте.

Всего на юго-запад столицы переедут по программе реновации около 117 тыс. человек из 520 домов. Строители возводят 17 многоэтажных домов, еще 25 находятся в стадии проектирования.

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ФОТО: Департамент строительства города Москвы
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