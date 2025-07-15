В Екатеринбурге десятки выпускников вуза отравились на банкете в кафе

Несколько десятков выпускников одного из вузов Екатеринбурга обратились за медицинской помощью после отравления на банкете в одном из кафе города. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Свердловской области.

«По версии следствия, ухудшение состояния здоровья... возникло после банкета, проведенного в учреждении общественного питания. Пострадавшие обратились за медицинской помощью, ряд из них был госпитализирован», - указали в ведомстве.

Следком возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего и назначают исследования, будет изучена документация относительно организации питания в заведении. Кроме того, для определения степени тяжести вреда здоровью проведут судебно-медицинские экспертизы.

Известно, что в Екатеринбурге пострадали выпускники Уральского государственного юридического университета. Вуз находится на связи с бывшими студентами и окажет им правовую поддержку. По данным Минздрава региона, после банкета госпитализировали 12 человек, у них обнаружили сальмонеллез.

Ранее в термальном комплексе в Екатеринбурге 31 человек отравился хлором, 14 из них госпитализировали, напоминает «Свободная пресса».

