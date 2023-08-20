Собянин: Программа реновации завоевала доверие москвичей

Собянин уточнил, что за последние несколько лет новое жилье в рамках программы реновации получили около 100 тысяч человек. На юго-западе идет заселение в 70 домов, уточнил мэр.

«Каждый год темпы строительства увеличиваются в два-три раза. По нагрузке на бюджет – планируем 300-400 млрд руб. в год», – рассказал градоначальник.

Собянин обратил внимание, что жалоб горожан на программу реновации почти нет.

Основные работы предстоят в ближайшие годы. По словам мэра, вторая волна реновации по объему будет в два раза большей первой.

Собянин уточнил, что ежегодно по реновации будут строить 3-4 миллиона квадратных метров. Он отметил, что столь масштабный проект еще никто не реализовывал.

Собянин ранее включил в программу еще пять адресов на севере, юге и юго-западе Москвы.

