Собянин: Программа реновации завоевала доверие москвичей
Мэр столицы Сергей Собянин в ходе встречи с жителями юго-запада ответил на вопросы о сроках переселения по программе реновации. Видео опубликовано в личном блоге градоначальника.
Собянин уточнил, что за последние несколько лет новое жилье в рамках программы реновации получили около 100 тысяч человек. На юго-западе идет заселение в 70 домов, уточнил мэр.
«Каждый год темпы строительства увеличиваются в два-три раза. По нагрузке на бюджет – планируем 300-400 млрд руб. в год», – рассказал градоначальник.
Собянин обратил внимание, что жалоб горожан на программу реновации почти нет.
Основные работы предстоят в ближайшие годы. По словам мэра, вторая волна реновации по объему будет в два раза большей первой.
Собянин уточнил, что ежегодно по реновации будут строить 3-4 миллиона квадратных метров. Он отметил, что столь масштабный проект еще никто не реализовывал.
Собянин ранее включил в программу еще пять адресов на севере, юге и юго-западе Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru