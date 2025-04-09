Минюст проверяет наличие оснований для признания Урганта иноагентом

Минюст РФ проверяет наличие оснований для признания телеведущего Ивана Урганта иностранным агентом. Об этом говорится в ответа ведомства на запрос депутата Госдумы Николая Новичкова, на который ссылается ТАСС.

Ургант опроверг информацию о регистрации во Франции ИП

В документе говорится, что вопрос включения шоумена в список будет решаться при выявлении соответствующих сведений.

«При наличии сведений, подтверждающих соответствие лицом признаков иностранного агента... будет рассмотрен вопрос о включении указанного фигуранта в реестр», - указали в Минюсте.

Ранее представитель партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Новичков заявил, что Ургант «стал символом ждунов и молчунов», ждущих окончания СВО, сообщает RT. По его мнению, следует проверить, чем такие люди занимаются и как зарабатывают.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ИноагентыМинюст РФТелеведущийИван Ургант

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