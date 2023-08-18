Собянин расширил число стартовых площадок программы реновации

О включении в программу реновации в Москве ещё пяти адресов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, речь идет о трех административных округах: Северном, Южном и Юго-западном.

«Стартовые площадки располагаются в Войковском и Тимирязевском районах, а также в Зюзине и Покровско-Стрешневе», - уточнил градоначальник.

Он также подчеркнул, что после того, как новостройки будут сданы, удастся расселить 20 старых домов, а 3,7 тыс. человек въедут в новые квартиры.

Собянин также рассказал, что для строительства новых домов по программе реновации подобрано уже 592 стартовые площадки.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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