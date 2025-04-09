Шесть беспилотников ВСУ уничтожили в небе над Белгородской областью

Шесть беспилотников ВСУ самолетного типа были уничтожены в небе над Белгородской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

В Оренбургской области сбили четыре украинских беспилотника

Отмечается, что дроны были сбиты дежурными средствами ПВО с 9:00 до 14:00 9 апреля. Других подробностей в оборонном ведомстве не привели.

Ранее четыре беспилотника ВСУ нейтрализовали в Оренбургской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
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