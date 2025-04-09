Шесть беспилотников ВСУ уничтожили в небе над Белгородской областью
9 апреля 202515:53
Шесть беспилотников ВСУ самолетного типа были уничтожены в небе над Белгородской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.
Отмечается, что дроны были сбиты дежурными средствами ПВО с 9:00 до 14:00 9 апреля. Других подробностей в оборонном ведомстве не привели.
Ранее четыре беспилотника ВСУ нейтрализовали в Оренбургской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru