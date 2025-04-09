Госдума приняла закон о требованиях к безопасности зрелищных мероприятий

Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтении закон о повышении безопасности зрелищных мероприятий. Согласно закону, организатор события вместе с собственником или пользователем площадки должен принимать меры для обеспечения общественного порядка и безопасности в соответствии с Основами и правилами обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, утвержденными правительством.

Также организатор должен заранее сообщить органам исполнительной власти региона о тематике, месте, дате и времени проведения мероприятия, а также о владельце объекта и ожидаемом числе посетителей.

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В местах, не соответствующим требованиям антитеррористической защищенности, будет запрещено проведение зрелищных мероприятий.

Помимо этого, согласно закону, органы госвласти субъектов РФ в области культуры должны сообщать в ОВД и другие ведомства о проведении мероприятия не позднее чем за десять дней до их начала.

В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Вечером 22 марта 2024 года примерно в 20:00 часов четверо террористов ворвались в здание и открыли огонь по сотрудникам «Крокуса» и посетителям концерта рок-группы «Пикник». Позже преступники проникли в зрительный зал, где продолжили стрельбу, а потом подожгли его.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:КонцертЗаконТерроризм

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