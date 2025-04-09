Госдума приняла закон о требованиях к безопасности зрелищных мероприятий

Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтении закон о повышении безопасности зрелищных мероприятий. Согласно закону, организатор события вместе с собственником или пользователем площадки должен принимать меры для обеспечения общественного порядка и безопасности в соответствии с Основами и правилами обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, утвержденными правительством.

Также организатор должен заранее сообщить органам исполнительной власти региона о тематике, месте, дате и времени проведения мероприятия, а также о владельце объекта и ожидаемом числе посетителей.