Госдума приняла закон о требованиях к безопасности зрелищных мероприятий
Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтении закон о повышении безопасности зрелищных мероприятий. Согласно закону, организатор события вместе с собственником или пользователем площадки должен принимать меры для обеспечения общественного порядка и безопасности в соответствии с Основами и правилами обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, утвержденными правительством.
Также организатор должен заранее сообщить органам исполнительной власти региона о тематике, месте, дате и времени проведения мероприятия, а также о владельце объекта и ожидаемом числе посетителей.
В местах, не соответствующим требованиям антитеррористической защищенности, будет запрещено проведение зрелищных мероприятий.
Помимо этого, согласно закону, органы госвласти субъектов РФ в области культуры должны сообщать в ОВД и другие ведомства о проведении мероприятия не позднее чем за десять дней до их начала.
В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Вечером 22 марта 2024 года примерно в 20:00 часов четверо террористов ворвались в здание и открыли огонь по сотрудникам «Крокуса» и посетителям концерта рок-группы «Пикник». Позже преступники проникли в зрительный зал, где продолжили стрельбу, а потом подожгли его.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru