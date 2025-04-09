СМИ: Россияне в 2024 стали чаще искать коллекторов

В России в два раза вырос спрос на услуги коллекторов в 2024 году, по сравнению с 2023, пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» и коллекторского агентства АБК.

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За первые три месяца этого года, спрос продолжил расти — количество вакансий в области взыскания долгов за период выросло на 25%, отмечают авторы исследования.

Наибольшую популярность эта профессия завоевала в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Кургане, Ростове-на-Дону и в Уфе. Отмечается, что активнее всего на вакансии откликаются женщины: в два раза чаще, чем мужчины.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что банки втрое нарастили продажи долгов по ипотеке коллекторам за 2024 год.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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