Дом по реновации построят в Басманном районе столицы

В Басманном районе Москвы началось строительство жилого дома по программе реновации, рассказал глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

По его словам, новостройку возведут на Посланниковом переулке, неподалеку от станции метро «Бауманская». Поблизости также находятся МГТУ имени Баумана, Лефортовский дворец и набережная реки Яузы. Ввести в эксплуатацию планируется в 2025 году, отметил Загрутдинов.

Отмечается, что новостройка будет представлять из себя двухсекционный дом с переменной этажностью с подземной парковкой. В доме расположатся 103 квартиры, 40 из которых – однокомнатные, 22 – двухкомнатные, 36 - трехкомнатные, четыре четырехкомнатные квартиры и одна пятикомнатная. Две квартиры будут оборудованы для маломобильных жильцов.

Первый этаж новостройки будет нежилым, на нем разместятся холл, помещение для хранения детских колясок, почтовые ящики и техническое помещение. Жильцам будут доступны два современных лифта для удобства перемещения.

