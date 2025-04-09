Эрдоган предсказал ураган мировой экономике
9 апреля 202515:42
Дмитрий Меньшиков
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пообещал ураган мировой экономике — по его словам, трещит по швам глобальная торговая система. Об этом сообщило РИА Новости.
Эрдоган подчеркнул, что сейчас мир готовится к новому этапу экономической борьбы, идет укрепление протекционистских механизмов.
Торговые же войны, по мнению президента Турции затронут всех: «и больших, и малых».
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что мировые торговые войны стали новым риском для российской экономики. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru