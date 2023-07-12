Собянин: Первая новостройка по реновации в Новогирееве будет готова в конце июля

Новостройка расположена на Свободном проспекте. Переселенцам предоставят 200 квартир с чистовой отделкой. В здании обустроена подземная парковка.

Собянин отметил, что в новостройку переедут жители двух соседних ветхих пятиэтажек.

Здание оборудуют автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов. Прилегающую территорию благоустроят.

На Утренней и Мартеновской улицах в Новогирееве строят еще три дома по программе реновации. К 2033 году в районе расселят 72 ветхих здания, а новые квартиры получат 16 тысяч человек, уточнил Собянин.

Мэр Москвы ранее сообщил о полном или частичном расселении 795 домов старого фонда.

