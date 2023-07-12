Собянин: Первая новостройка по реновации в Новогирееве будет готова в конце июля
Первый дом по программе реновации в районе Новогиреево будет готов в конце июля, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Новостройка расположена на Свободном проспекте. Переселенцам предоставят 200 квартир с чистовой отделкой. В здании обустроена подземная парковка.
Собянин отметил, что в новостройку переедут жители двух соседних ветхих пятиэтажек.
Здание оборудуют автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов. Прилегающую территорию благоустроят.
На Утренней и Мартеновской улицах в Новогирееве строят еще три дома по программе реновации. К 2033 году в районе расселят 72 ветхих здания, а новые квартиры получат 16 тысяч человек, уточнил Собянин.
Мэр Москвы ранее сообщил о полном или частичном расселении 795 домов старого фонда.
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