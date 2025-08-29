В Берлине увеличилось число школ с преподаванием русского языка

Количество государственных школ в Берлине, где изучают русский язык как иностранный, в 2024/25 учебном году выросло до 60. Об этом сообщает издание Tagesspiegel со ссылкой на данные управления образования сената города. Для сравнения, в 2023/24 учебном году таких школ было 54, а в 2022/23 — 50.

При этом отмечается сокращение числа преподавателей русского языка. Если в 2020/21 учебном году их насчитывалось 1005, то к прошлому учебному году показатель снизился до 790. В настоящее время 14 кандидатов с соответствующей специальностью проходят подготовительную практику для получения должности.

Управление образования не смогло подтвердить, связаны ли эти изменения с конфликтом на Украине. В то же время чиновники подчеркнули, что специальных указаний по поводу преподавания русского языка после начала кризиса не давалось.

В ведомстве добавили, что русский остается самым распространенным славянским языком, а знание иностранных языков расширяет возможности учащихся участвовать в общественных, социальных и культурных процессах, критически и конструктивно осмысливая происходящее, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
