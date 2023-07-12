В рамках программы реновации построят 40 новых домов на западе Москвы

По программе реновации построено 29 домов общей площадью 440,3 тысячи квадратных метров в ЗАО Москвы, еще 40 строений суммарной площадью 908,5 тысячи квадратных метров проектируются и возводятся. Об этом НСН заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, в возводимые дома можно будет заселить около 30 тысяч жителей запада Москвы. Также почти все построенные здания переданы под заселение, подчеркнул Бочкарев.

В свою очередь глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин заявил, что сейчас в ЗАО Москвы под программу реновации попадают 559 ветхих жилых домов, в них проживают порядка 105 тысяч москвичей. Он также отметил, что сейчас в восьми районах идет переселение жильцов, обеспечено расселение 101 сносимого здания, из которых освобождены 67. В новые дома на западе столицы переехали около 12300 москвичей, добавил Левкин.

Также эксперт центра пространственного развития Центра стратегических разработок Юлия Рыжкова указала на то, что программа реновации дает возможность выстроить более комфортную и качественную городскую среду, так как современная застройка диктует необходимость улучшения инженерной и социальной инфраструктуры, увеличения коммерческих площадей и совершенствования столичной улично-дорожной сети.

Всего программа реновации коснется порядка миллиона москвичей и подразумевает расселение 5175 ветхих зданий.

