Собянин рассказал о высоких темпах программы реновации старого жилого фонда

Программа реновации продолжается во всех округах Москвы, частично или полностью расселены уже 795 домов старого жилого фонда. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Новоселами уже стали или находятся в процессе оформления необходимых документов 127,5 тыс. горожан», — написал градоначальник в своем официальном Telegram-канале.

С начала 2023 года в новые квартиры начали переезжать еще 20,5 тысячи человек, в июне приступили к переселению почти 12 тысяч жителей 99 домов. В первой половине года договоры со столицей заключили около 16,5 тысячи горожан, больше всего обладателей прав на новое жилье появилось в Юго-Восточном, Восточном, Новомосковском, Южном, Северо-Восточном округах.

Как указал Собянин, на месте снесенных домов ведется строительство 81 новостройки для переезда более 45 тысяч москвичей.

