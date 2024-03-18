Снижение темпов роста цен на жилье объяснили жадностью застройщиков
Темпы роста цен на жилье могут сократиться в дальнейшем, при этом драматического снижения объемов строительства жилья не ожидается, сказал НСН Олег Дедков.
К сокращению темпов роста цен на недвижимость привела жадность застройщиков, которые в погоне за прибылью оторвались от реальной жизни населения и забыли базовые законы экономики. Об этом НСН заявил управляющий партнер «Живой Комплекс LES» Олег Дедков.
Ранее стало известно, что в Москве за последние пять лет зафиксированы самые низкие темпы роста средней цены квадратного метра жилья в новостройках. Такие данные зафиксированы в исследовании «ЦИАН.Аналитики». Дедков объяснил, с чем связана такая тенденция.
«Ответ банален: спрос разогнал предложение до величин, превышающих уровень платежеспособного спроса, который зависит от реально располагаемых доходов населения и ставок ипотечного кредитования. Застройщики, привыкшие за три года постоянно переписывать ценники на жилье, слишком увлеклись этим неспортивным занятием, забыв базовые законы экономики и оторвавшись от реальной жизни 99% населения», — сказал Дедков.
Собеседник НСН предсказал сценарий, при котором возможен резкий рост стоимости жилья в дальнейшем.
«Бум возможен только при условии стабильного роста реально располагаемых доходов населения или при включении государством механизмов нерыночного стимулирования спроса, таких, как тотальная околонулевая ипотека для всех категорий заемщиков и всех категорий жилья (стоимостью, например, до 30 млн рублей). Или при сочетании двух вышеописанных условий», — добавил эксперт.
Дедков также спрогнозировал дальнейшее замедление роста цен на недвижимость без существенного снижения объемов строительства.
«Банки будут вынуждать девелоперов осваивать участки, приобретенные на кредитные средства. Поэтому я не ожидаю драматического снижения объемов строительства жилья при потенциальном снижении темпов ввода в ближайшие 2-3 года. А вот рост цен на новостройки может замедлиться до уровней ниже показателя инфляции по экономике в целом или даже стать на какое-то время нулевым, что в теории снова может превратить недвижимость в инвестиционный товар», — заявил собеседник НСН.
В заключение эксперт исключил сокращение числа проектов.
«Сформированный в период роста рынка земельный банк необходимо осваивать, так как земля под застройку без строительства приносит только убытки. Паровоз Черепановых можно остановить на тихом ходу без последствий для пассажиров, едущих в прицепленных вагонах, а вот “Сапсан” — вряд ли. Российская инвестиционно-строительная отрасль — это скоростной локомотив отечественной экономики, никто не заинтересован ни сбрасывать скорость движения до паровозной, ни дергать стоп-кран», — подытожил он.
Ранее Минфин разработал законопроект о продлении до конца 2030 года выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки в размере 450 тысяч рублей.
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