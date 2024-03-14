ЦБ сообщил о резком падении спроса россиян на ипотеку

В январе 2024 года российские банки выдали жителям Центрального федерального округа (ЦФО) 16,8 тысячи ипотечных кредитов на сумму 75,5 миллиардов рублей, что на 62,4% меньше к уровню декабря 2023 года. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Главного управления ЦБ по ЦФО.

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По данным издания, средний срок кредита жителей ЦФО сократился на 2,2% и составил 24,9 года. Средняя ставка в январе 2024 года потеряла 0,6 процентных пункта, достигнув 8,7%.

Также заемщики в первый месяц 2024 года оформили 9,6 тысячи льготных ипотечных кредитов на 59,5 миллиардов рублей. В объеме это на 74,8% меньше, чем в декабре 2023 года.

Ранее сообщалось, что в январе 2024 года в Москве на 36,2% снизилось число заявок на льготную ипотеку под 8% по сравнению с показателями прошлого года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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