ЦБ сообщил о резком падении спроса россиян на ипотеку

По данным издания, средний срок кредита жителей ЦФО сократился на 2,2% и составил 24,9 года. Средняя ставка в январе 2024 года потеряла 0,6 процентных пункта, достигнув 8,7%.

Также заемщики в первый месяц 2024 года оформили 9,6 тысячи льготных ипотечных кредитов на 59,5 миллиардов рублей. В объеме это на 74,8% меньше, чем в декабре 2023 года.

Ранее сообщалось, что в январе 2024 года в Москве на 36,2% снизилось число заявок на льготную ипотеку под 8% по сравнению с показателями прошлого года, передает «Радиоточка НСН».

