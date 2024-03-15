Минфин предложил продлить выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки

Минфин разработал законопроект о продлении до конца 2030 года выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки в размере 450 тысяч рублей, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект предполагает, что при рождении ребенка до 31 декабря 2030 года, обратиться за получением льготы будет возможно до 1 июля 2031 года.