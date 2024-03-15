Минфин предложил продлить выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки
Минфин разработал законопроект о продлении до конца 2030 года выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки в размере 450 тысяч рублей, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Законопроект предполагает, что при рождении ребенка до 31 декабря 2030 года, обратиться за получением льготы будет возможно до 1 июля 2031 года.
Отмечается, что уже более 664,5 тысяч семей воспользовались льготной программой.
Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Минфина в налоговое законодательство, которые включают предложение разрешить регионам отменить часть налогов при продаже жилья. Нововведения могут стать стимулом для развития экономики отдельных субъектов.
Как отметили в Минфине, предполагается, что законодательным органам в регионах предоставят право «уменьшать минимальный предельный срок владения объектами недвижимого имущества независимо от оснований их приобретения». Предложенный ведомством законопроект в ближайшее время рассмотрят на заседании правительства, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru