Юрист назвал вероятные решения Верховного суда по делу Долиной

Как заявил юрист Александр Хаминский, самый очевидный вариант — это полный возврат денег покупательнице. «У Долиной есть иное имущество, за счет которого обязательства могут быть погашены, хотя механизм выплат пока не ясен», — указал он. Второй сценарий — заключение мирового соглашения с выкупом жилья, однако Лурье ранее уже отвергала предложения о рассрочке. Третий вариант — передача ей самой спорной квартиры — юрист считает маловероятным, поскольку Долина уже восстановила на нее право собственности через суд.

Хаминский подчеркнул, что сам факт истребования дела Верховным судом — событие редкое и значимое, способное привести к пересмотру практики в пользу добросовестных покупателей.

Ранее стало известно, что Лурье числится собственницей проданной Долиной квартиры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

