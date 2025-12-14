Юрист назвал вероятные решения Верховного суда по делу Долиной

При рассмотрении жалобы Полины Лурье Верховный суд России может выбрать один из нескольких путей для разрешения конфликта вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной, сообщает РИА «Новости».

Как заявил юрист Александр Хаминский, самый очевидный вариант — это полный возврат денег покупательнице. «У Долиной есть иное имущество, за счет которого обязательства могут быть погашены, хотя механизм выплат пока не ясен», — указал он. Второй сценарий — заключение мирового соглашения с выкупом жилья, однако Лурье ранее уже отвергала предложения о рассрочке. Третий вариант — передача ей самой спорной квартиры — юрист считает маловероятным, поскольку Долина уже восстановила на нее право собственности через суд.

Хаминский подчеркнул, что сам факт истребования дела Верховным судом — событие редкое и значимое, способное привести к пересмотру практики в пользу добросовестных покупателей.

Ранее стало известно, что Лурье числится собственницей проданной Долиной квартиры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

