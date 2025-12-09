Долина во время продажи квартиры считала, что участвует в спецоперации

Певица, народная артистка России Лариса Долина в момент продажи своей квартиры думала, что участвует в операции по задержанию опасных преступников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы по спору вокруг имущества.

Долина заявила в иске, что Лурье не проявила разумной осмотрительности

В одном из имеющихся в разбирательстве документов говорится, что у артистки не было «истинного намерения и выраженной воли» на отчуждение недвижимости во время сделки.

«Она действовала под влиянием посторонних лиц, убедивших ее, что она сотрудничает с правоохранительными органами, участвует в спецоперации... сделки осуществляются фиктивно под контролем сотрудников правоохранительных органов», - отмечается в деле.

Ранее Долина отметила в иске, что покупательница ее недвижимости Полина Лурье не обращала внимания на обстоятельства, которые указывают на «искажение воли» во время сделки, пишет 360.ru.

ФОТО: НСН / Анастасия Александрова
