Исследование показало, какое жилье выбирают бумеры, миллениалы и зумеры в РФ
Бумеры, то есть граждане родившиеся до 1964 года, при выборе жилья в первую очередь обращают внимание на уют и практичность. Большинство из них (77%) предпочитают студии или двухкомнатные квартиры. Об этом со ссылкой на исследование компании «Главстрой Регионы» пишет «ФедералПресс».
Отмечается, что для поколения X (1965–1980) важны стиль и удобство. Его представители, как правило, выбирают двухкомнатные квартиры с изысканным дизайном и возможностью перепланировки. Миллениалам (1981–1996) же важен простор, поэтому большинство из них предпочитают квартиры минимум с тремя комнатами (47%).
Выбор зумеров (1997–2010) - это минимализм и функциональность. Представители этого поколения чаще заселяются в «евродвушки» (38%), но порой для них достаточно студии или однокомнатной квартиры (32%).
Что касается поколения альфа, к которому относят детей, родившихся после 2013 года, то, по мнению психолога Олеси Иневской, они будут выбирать капсульное или студийное жильё.
«Для них будет важно, чтобы пространство легко менялось под разные задачи... можно ожидать, что удобство и возможности для минимизации соцконтактов будут стоять на первом месте», - заключила она.
Ранее юрист по гражданским делам Алла Георгиева заявила, что лучше не торопиться с продажей жилья, которое досталось гражданину в наследство, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп пригрозил Евросоюзу повышением импортных пошлин
- В Госдуме допустили физическое устранение оппозиции в Молдавии
- Начальник радиотехнической службы ВМФ РФ получил за взятку девять лет колонии
- Диетолог объяснила, почему предпочла волгоградские арбузы астраханским
- Россиянам рассказали, чем опасна краснуха
- В Турции уверены, что визит Эрдогана в Киев станет шагом к перемирию
- Исследование показало, какое жилье выбирают бумеры, миллениалы и зумеры в РФ
- Плевок в демократию: Что ждет Гагаузию после семилетнего приговора Гуцул
- Гуцул назвала вынесенный ей приговор суда политической расправой
- АЕБ: Продажи новых легковушек в России в июле 2025 года упали на 13%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru