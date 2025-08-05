Исследование показало, какое жилье выбирают бумеры, миллениалы и зумеры в РФ

Отмечается, что для поколения X (1965–1980) важны стиль и удобство. Его представители, как правило, выбирают двухкомнатные квартиры с изысканным дизайном и возможностью перепланировки. Миллениалам (1981–1996) же важен простор, поэтому большинство из них предпочитают квартиры минимум с тремя комнатами (47%).

Выбор зумеров (1997–2010) - это минимализм и функциональность. Представители этого поколения чаще заселяются в «евродвушки» (38%), но порой для них достаточно студии или однокомнатной квартиры (32%).

Что касается поколения альфа, к которому относят детей, родившихся после 2013 года, то, по мнению психолога Олеси Иневской, они будут выбирать капсульное или студийное жильё.

«Для них будет важно, чтобы пространство легко менялось под разные задачи... можно ожидать, что удобство и возможности для минимизации соцконтактов будут стоять на первом месте», - заключила она.

Ранее юрист по гражданским делам Алла Георгиева заявила, что лучше не торопиться с продажей жилья, которое досталось гражданину в наследство, сообщает RT.

